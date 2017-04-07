İran'dan ilk açıklama

İran, ABD'nin Suriye'de Esed rejimine ait hava üssünü vurmasını şiddetle kınadı

İran, ABD'nin Suriye'nin Humus vilayeti sınırları içinde bulunan Şayrat Hava Üssü'nü vurmasını şiddetle kınadı.



İran Dışişleri Bakanlığı'na ait internet sitesinde, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'nin, "ABD'nin Suriye'deki kimyasal saldırıyı gerekçe göstererek Şayrat Hava Üssü'ne saldırmasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.



Kasımi açıklamasında, "bu gibi tek taraflı adımların" Suriye ve bölgedeki sorunları daha karmaşık hale getireceğini savundu.



ABD ordusu, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin düzenlediği kimyasal katliama tepki olarak Esed ordusuna yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. ABD ordusuna ait Doğu Akdeniz'de bulunan gemilerden fırlatılan 59 Tomahawk füzesinin kimyasal saldırıda kullanıldığı belirtilen Şayrat Hava Üssü'nü vurduğu açıklanmıştı.