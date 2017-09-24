İran'dan IKYB'ye hava sahası şoku

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Şurası Sözcüsü Husrevi, İran hava sahasının IKBY'ye kapatıldığını, referandumun yapılması halinde ise kara sınırlarının da kapatılacağını duyurdu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Şurası Sözcüsü Keyvan Husrevi, İran hava sahasının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) kapandığını duyurdu.



İranlı öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya göre, Husrevi, "İran, Irak merkezi yönetiminin talebi üzerine İran hava sahanlığını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne kapatmıştır." dedi.



Husrevi, "İran'dan Süleymaniye ve Erbil kentlerine ve aynı zamanda hava sahanlığımızdan Irak Kürdistan Bölgesine doğru uçuşlar durdurulmuştur. Referandumun yapılması halinde kara sınırları da kapatılacaktır." açıklamasını yaptı.



Haberde Irak merkezi yönetiminin İran'ın IKBY'ye sınırlarını kapatması talebinde bulunduğu ifadelerine yer verildi.