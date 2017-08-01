İran'daki Suudi Arabistan temsilciliklerine saldırılar

Suudi Arabistan, İran'ı, diplomatik misyonlara düzenlenen saldırılarla ilgili yürütülen soruşturmayı ertelemekle suçladı.

Suudi Arabistan yönetiminin, İran'ı, Ocak 2016'da ülkedeki Suudi Arabistan misyonlarına düzenlenen saldırılarla ilgili yürütülen soruşturmayı ertelemekle suçladığı bildirildi.



Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'nın Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberde, "İran makamları, Tahran'daki büyükelçilik ve Meşhed'deki konsolosluk binalarına yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmayı sürekli olarak erteliyor ve sonlanmasına izin vermiyor." ifadelerine yer verildi.



Haberde, İran makamlarının, başlangıçta onay vermesine rağmen "Suudi Arabistan heyetinin, elçilik ve konsolosluk binalarında incelemelerde bulunmak üzere İran'a girmesine engel olmak gibi" yöntemlere başvurduğu, bu erteleme politikasının, İran hükümetinin uluslararası kanun ve sözleşmeler ile diplomatik temsilcilere gösterdiği saygısızlığı yansıttığı kaydedildi.



Haberde ayrıca, Suudi Arabistan'ın, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ve uluslararası kanun hükümlerinden doğan diplomatik haklarını garanti altına alacak her türlü tedbiri alacağı vurgulandı.



Riyad yönetimi, Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el Nimr'in de olduğu 47 kişinin idam edildiğini duyurmuş, İran'da olayı protesto etmek için toplanan göstericilerden bazıları Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binasını ateşe vermişti. Suudi Arabistan yönetimi de büyükelçilik ve konsolosluk binalarına yönelik saldırıların ardından İran ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.