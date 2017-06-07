İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'nde saldırı: 12 ölü, 43 yaralı

İran Meclisi'ne silahlı ve devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesine bombalı saldırılarda 12 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bildirildi.

İran Meclisi'ne silahlı ve devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesine bombalı saldırı düzenlendi.



İran İşçi Haber Ajansına (ILNA) konuşan İran Sağlık Bakanlığı yetkilisi Abbas Zarinejad, bu sabah İran Meclisi ve Humeyni'nin türbesine otomatik silahlı kişiler ve intihar eylemcileriyle düzenlenen saldırılarda yaralananların Tahran'daki çeşitli hastanelerde tedaviye alındığını söyledi.



İran acil servis yetkilileri, iki terör saldırısında 12 kişinin öldüğünü, 43 kişinin yaralandığını duyurdu.



ZÜLFİKARİ: KADIN KIYAFETLERİ GİYEREK MECLİSE GİRMİŞLER



İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zulfikari operasyonun sona ermesinden önce devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırganların kadın giysileri ve çarşaf giyerek meclise geldiğini belirtti.



Meclis binasına giren saldırganların oturumunun yapıldığı salona yöneldiğini aktaran Zulfikari, güvenlik güçlerinin mukavemetiyle karşılaşan saldırganların milletvekillerinin çalışma ofislerine yöneldiğini kaydetti.



SALDIRGANLAR ÖLDÜRÜLDÜ



İran Meclisi'ndeki tüm silahlı saldırganların güvenlik güçlerinin operasyonuyla öldürüldüğü bildirildi.



İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, güvenlik güçlerinin mecliste operasyon düzenleyerek silahlı saldırganların tümünü öldürdüğünü duyurdu.



Haberde, güvenlik güçlerinin saldırganların öldürüldüğü bölgelerde kontrol ve temizleme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.



Öte yandan, DEAŞ'a ait olduğu bilinen sosyal medya hesabında, "Tahran'ın merkezindeki Meclis ve Humeyni Türbesi saldırısını İslam devleti savaşçıları yaptı." ifadesi kullanıldı.