İran'da yeni kabine güvenoyu aldı

İran'da mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Hasan Ruhani'nin oluşturduğu yeni kabine, bir fireyle meclisten güvenoyu aldı.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, 12'nci hükümetin kurulması amacıyla Yüksek Öğretim Bakanlığı dışında, bir süre önce meclis başkanlığına sunduğu 17 isim için güven oylaması İran meclisinde yapıldı.



Ruhani'nin meclise hitabı sonrası gerçekleştirilen oylamada, Enerji Bakanlığına önerilen Habibullah Bitaraf dışındaki 16 isim güvenoyu aldı.



Konuşmasında iki dönem önceki Mahmud Ahmedinejad yönetimini eleştiren Ruhani, ülkenin kalkınmasının güvenlik ve özgürlüklere bağlı olduğunu söyledi.



Meclise önerdiği bakanları tek tek değerlendiren Ruhani, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in görevinin ABD'ye rağmen nükleer anlaşmayı korumak ve ilişkileri geliştirmek suretiyle yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek olduğunu belirtti.



İstihbarat Bakanı Seyyid Mahmud Alevi'den söz eden Ruhani, ülkedeki yersiz casusluk suçlamalarına değinerek, "Ülkede birileri yabancı biriyle konuşan İranlıyı hemen casus olarak nitelendiriyor." eleştirisinde bulundu.



Savunma Bakanlığına Devrim Muhafızları komutanı Hüseyin Dehkan'ın yerine İran ordu komutanlarından Emir Hatemi'nin getirilmesiyle ilgili de Ruhani, "Yeni savunma bakanından İran ordusu ve Devrim Muhafızları arasında birliği sağlamasını istiyorum." diye konuştu.



Enerji Bakanlığı için önerilen Habibullah Bitaraf, milletvekili sayısı olan 290'ın yarısından fazla oyu alamadı. Cumhurbaşkanı Ruhani'nin birkaç gün içinde Enerji Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Bakanlığı için belirleyeceği isimleri meclise önermesi bekleniyor.



Bakanlığı kabul edilen isimlerin aldığı oy sayısı ise şu şekilde:



İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehrumi 152, Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene 230, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif 236, Eğitim ve Öğretim Bakanı Seyyid Muhammed Bethai 238, İstihbarat Bakanı Seyyid Mahmud Alevi 252, Ekonomi Bakanı Mesud Kerbasiyan 240, Sağlık Bakanı Hasan Gazızade Haşimi 253, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Ali Rebii 191, Ziraat Bakanı Mahmud Hücceti 164, Adalet Bakanı Seyyid Alirıza Avayi 244, Savunma Bakanı Emir Hatemi 261, Yol ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi 188, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari 241, Kültür ve İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salihi 242, İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli 250, Gençlik ve Spor Bakanlığı Mesud Sultanifer 225.