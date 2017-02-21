İran'da doğalgaz patlaması

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde bir evde doğalgazdan kaynaklanan patlama sonucu 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran Öğrenci Haber Ajansı'nın haberine göre, Ahvaz İtfaiye ve Güvenlik Hizmetleri Kurumu Başkanı Mahmud Ruzbehani, Ahvaz kentinin Zeytun bölgesindeki bir evde doğalgazdan kaynaklanan patlama meydana geldiğini söyledi.



Patlamanın gaz kaçağı nedeniyle gerçekleştiğini belirten Ruzbehani, olayda 20 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını aktardı.



İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Arap nüfusun yoğun olduğu Ahvaz kenti son günlerde adını kum fırtınasından kaynaklı çevresel sorunlar ile uzun süreli elektrik ve su kesintileriyle duyurmuştu. Hükümetin yaşanan sorunlara duyarsız kaldığını düşünen vatandaşlar Ahvaz Valiliği önünde gösteri düzenlemişti.