İran'da deprem

Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonucu 8 kişi yaralandı.

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Şerebiyan ilçesi kırsalında 4,9 büyüklüğünde deprem oldu.



Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 03.44'te (TSİ 05.14) kaydedilen deprem, yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldi.



İran resmi haber ajansı İRNA'ya konuşan Doğu Azerbaycan Acil Durum Yönetimi Genel Müdürü Halil Saii, bazı evlerde hasara yol açan depremde en az 8 kişinin yaralandığını duyurdu.



Saii, arama ve acil kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti.



Şerebiyan ilçesi, Tebriz kentinin yaklaşık 100 kilometre güneydoğusunda bulunuyor.