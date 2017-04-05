İran'da deprem

İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed kenti yakınlarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi, merkez üssü Rezevi Horasan eyaletine bağlı Sefid Seng kenti olan 6 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu. Depremin yerel saatle 10.39'da meydana geldiği belirtildi.



Afganistan sınırı yakınlarında bulunan deprem bölgesine acil kurtarma ekipleri sevk edilirken, can ve mal kaybına dair henüz açıklama yapılmadı.