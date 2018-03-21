İran'da 5 büyüklüğünde deprem
Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletini sallayan deprem, yerel saatle 16.03'te gerçekleşti.
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Hürmüzgan'a bağlı Taht kasabası olan sarsıntının büyüklüğünü, Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) 4.7 olarak verdi.
Yerel saatle 16.03'te gerçekleşen deprem, yerin 37 kilometre altında oldu.
Sarsıntının can ya da mal kaybına yol açıp açmadığı bilinmiyor.
İran-Irak sınırında geçen yıl gerçekleşen 7.3 büyüklüğündeki deprem, 500'den fazla insanın ölümüne neden olmuştu.