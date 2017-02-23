İran'a deprem uyarısı

İran'ın başkenti Tahran'da muhtemel bir şiddetli depremde en az 200 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısı yapıldı.

İran Kızılay Başkanı Emir Muhsin Ziyai, kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, Tahran'da şiddetli bir deprem ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.



Başkentteki yapıların şiddetli bir depreme dayanıklı olmadığını, ne halkın ne de yetkililerin konuyu ciddiye aldığını dile getiren Ziyai, "Hiç kimse bu konuyla ilgilenmiyor. Saatli bir bombanın üzerinde durduğumuzun farkında değiller. Kendimizi depreme karşı hazırlamadık." ifadelerini kullandı.



Tahran'da meydana gelmesi muhtemel şiddetli bir depremde en az 200 bin kişinin hayatını kaybedebileceği tespitinde bulunan Ziyai, deprem sonrasında başkentin yeniden yapılandırılması için de uzun bir süreç gerekeceğini vurguladı.



Uzmanlar, 15 milyonu aşkın nüfusuyla İran'ın en büyük şehri Tahran'da 15-20 yıl içinde şiddetli bir deprem ihtimalinin yüksek olduğu konusunda son yıllarda sıklıkla uyarılarda bulunuyor.



İran yönetimi geçen yıl Japonya ile sismoloji alanında iş birliği anlaşması imzalayarak Tahran'ın "deprem riski" haritasını çıkarmıştı.