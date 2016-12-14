İran ve Rusya'dan milli para birimi kararı

İran ve Rusya'nın karşılıklı ticarette milli para birimleri kullanma konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre, İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı ve İran-Rusya İş Birliği Komisyonu Eş Başkanı Mahmud Vaizi, başkent Tahran'da 13'üncüsü düzenlenen İran-Rusya Ortak Ekonomi Komisyonu toplantısı hakkında bilgi verdi.



Görüşmeler kapsamında iki ülke arasında enerji başta olmak üzere 10 anlaşma imzalandığını belirten Vaizi, ticaretin önündeki engelleri kaldırmak için iki ülkenin bankalarının İran ve Rusya'da karşılıklı şubeler açmasının kararlaştırıldığını söyledi.



İran ve Rusya arasında karşılıklı ticarette milli para birimleri kullanılması konusunda da görüşmeler yürütüldüğünü aktaran Vaizi, "İran ve Rusya karşılıklı ticaretlerinde doların yerine riyal ve ruble kullanma konusunda anlaşmaya vardı. İki ülkenin merkez bankaları arasında yakın zamanda görüşmeler başlayacak." dedi.



Vaizi, ticarette doları kaldırma konusunun özel mekanizmalara ihtiyaç duyduğunu ancak iki ülkenin iradesinin bu yönde olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre önce yaptığı açıklamada, dış ticarette milli para kullanılmasının önemine işaret ederek, Rusya, Çin ve İran'a milli para birimleri ile ticaret yapmayı teklif ettiğini, tarafların da bu teklifi makul karşıladığını söylemişti.

Kaynak: AA