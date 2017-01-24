İran, Türk yatırımcıları bekliyor

İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Reza Baghban Kondori, İran devletinin, ambargo döneminde kendilerine destek olan ülkelerin iş adamlarına yatırımda öncelik tanıdığını söyledi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, beraberindeki heyetle Başkonsolos Kondori'yi ziyaret ederek iki ülke arasındaki ticari ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulundu.



Kondori, Türk iş adamlarını yatırım için İran'a beklediklerini belirterek, "Devletimiz ambargo döneminde bize destek olan ülkelerin iş adamlarına yatırımda öncelik tanıyor. İran, yabancı yatırımcıları bekliyor. Özellikle çok eskiye dayanan komşuluk ilişkilerimizden dolayı biz Türk iş adamlarının ülkemizde yatırım yapmasını istiyoruz. Bizlere destek olanlar arasında da ilk sırada komşumuz Türkiye var." dedi.



İran'ın çeşitli bölgelerinde yatırım olanakları bulunduğuna işaret eden Kondori, Türk iş adamlarının bu fırsatları değerlendirmesini istediklerini kaydetti.



Hacısalihoğlu ise ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda özellikle Trabzon olarak ilk hedeflerinden birinin İran olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"En büyük arzumuz İran'la eskisi gibi çalışmak. İran'la turizmin geliştirilmesi konusunda uğraşlarımız da devam ediyor. Özellikle 15 Mart Nevruz Bayramı tatilinde İran'dan yoğun bir turizm hareketi bekliyoruz. Trabzon'u Tahran da dahil olmak üzere bir çok bölgede tanıtmak istiyoruz. Önümüzdeki aylarda Tahran ve İsfahan ziyaretlerimiz olacak. Ayrıca İran'daki fuarlarda da etkin biçimde yer almayı amaçlıyoruz."