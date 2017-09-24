İran, IKBY sınırında tatbikat yaptı

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kara kuvvetleri tarafından IKBY sınırında tatbikat düzenlendi.

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kara kuvvetleri tarafından Irak Kürt Bölgesi Yönetimi (IKBY) sınırında tatbikat düzenlendi.



İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, İran'ın kuzeybatısında bulunan ve Irak sınır bölgesi yakınlarında "Muharrem" isimli güvenlik tatbikatının yapıldığını duyurdu.



Ülkenin Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Oşneviye ve Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kent kırsalında gerçekleştirilen tatbikatta askeri birliklerin yanı sıra zırhlı araçlar, topçu birlikleri, havan topları, uçak ve helikopterlerin kullanıldığı kaydedildi.