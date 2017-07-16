İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin kardeşi tutuklandı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun'un "mali suçlar" nedeniyle yargılandığı davada hakkında verilen para cezasını ödemediği için tutuklandığı bildirildi.

İran Yargı Erki'ne ait Mizan Haber Ajansı'nın haberine göre, Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhseni Ejei düzenlediği haftalık basın toplantısında, "mali suçlar" nedeniyle yargılandığı davada para cezasına mahkum edilen Feridun'un söz konusu teminatı ödemediği için tutuklanarak cezaevine konulduğunu belirtti.



Muhseni Ejei, sanıkları arasında Cumhurbaşkanı Ruhani'nin kardeşi Feridun'un da bulunduğu "mali suçlar" davasında kararın dün verildiğini ifade etti.



Açıklanan karar gereği, Feridun'un para cezasına çarptırıldığını aktaran Muhseni Ejeni, "Ancak söz konusu şahıs cezayı ödemediği için cezaevine konuldu." dedi.



"REFAH BANKASI'NA MÜDÜR ATAMA OLAYLARINA MÜDAHİL OLDUĞU" GEREKÇESİ"



Muhseni Ejei, bu durumun geçici bir hapis cezası olmadığını, Feridun'un ancak para cezasını ödedikten sonra serbest bırakılacağını vurguladı.



Söz konusu para cezasının miktarı hakkında bilgi sahibi olmadığını dile getiren Yargı Erki Sözcüsü, dosyanın incelendiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Ruhani'nin kendisine özel kalem müdürü olarak atadığı, en küçük kardeşi Hüseyin Feridun'un, "banka müdürlerinin bordro davası ve Refah Bankası'na müdür atama olaylarına müdahil olduğu" gerekçesiyle suçlu bulunduğu belirtiliyor.



İran eski cumhurbaşkanlarından Mahmud Ahmedinejad'ın yardımcısı Hamid Bakayi de görev yaptığı dönemde karıştığı "mali suçlar" nedeniyle 15 milyon 350 bin dolar tutarındaki para cezasını ödeyemediği için tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.



