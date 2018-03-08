İran Cumhurbaşkanı Ruhani ‘den flaş uyarı: Eğer Bunu yaparsanız sonumuz gelir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, rakiplerinin hükümeti zayıflatma çabalarına karşı uyarıda bulunarak, bu çabaların ‘rejim gemisinin tamamen batmasına’ yol açacağına dikkat çekti.

Ruhani, dün sabah başkanlığında yapılan bakanlar kurulu toplantısında hükümetini eleştirenlere sert çıktı. Bazı kesimlerin hükümetini ve rolünü zayıflatmak istediğini söyleyen Ruhani, bu çabaların ‘ters bir etkiye' sebep olabileceğine işaret etti.

ISNA Haber Ajansı'nın haberine göre konuşmasında Ruhani, “Bazıları, eğer hükümet zayıflarsa, diğer organların güçlendirileceğine inanıyor. Bu yanlış. Hepimiz aynı gemideyiz. Eğer geminin bir kısmı zarar görürse tamamen batar” ifadelerini kullandı.

İRAN, FÜZE ÜRETİMİNİ 3 KATINA ÇIKARTTI

Öte yandan İran Devrim Muhafızları tarafından dün yapılan bir açıklamada, Tahran ile balistik füze programı konusunda pazarlık yapmaya çalışan Batılı diplomatik girişimler reddedilerek, füze üretiminin üç katına çıkarıldığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, yaptığı açıklamada, balistik füze programının genişletilmesi için ‘hükümet ve parlamentonun desteğini aldığını' vurgulayarak “Üretimimiz geçmişe göre üç kat arttı” şeklinde konuştu.

Tuğgeneral Hacızade ayrıca üretimde en dikkat çekici olanın balistik füzelerin çoğunun 'karadan-karaya' olduğunun altını çizdi.

Balistik füze üretim kabiliyetinin ne zaman arttırıldığına değinmeyen Tuğgeneral Hacızade, ''Geçmiş dönemlerde füze çalışmalarımızı bir takım kurumlara açıklamak için çok uğraştık. Ancak bu durum artık geçerli değil. Üretimimizi üç kat arttırdık'' ifadelerini kullandı.