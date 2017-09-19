Irak ordusundan DEAŞ militanlarına "teslim ol" çağrısı

Irak Hava Kuvvetleri, ülkenin kuzeyinde DEAŞ'ın elindeki bölgelerdeki militanlara "teslim ol" çağrısı yaptı.

Irak Hava Kuvvetlerine ait uçaklardan ülkenin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunan bölgelerdeki militanlara "teslim ol" çağrısı yapılan broşürler attığı bildirildi.



Savunma Bakanlığına bağlı askeri basın ağından yapılan açıklamada, "Irak Hava Kuvvetlerine ait uçaklar Kerkük'ün Havice ilçesinin merkezi ve ona bağlı Er-Riyad, El-Abbasi, Ez-Zab ile Dakuk ilçesine bağlı Er-Reşad nahiyelerine ayrıca Salahaddin vilayetine bağlı Eş-Şirkat ilçesine binlerce uyarı broşürü attı." ifadesine yer verildi.



Broşürlerde vatandaşlara tavsiye ve yönlendirmelerde bulunan devlet radyosunu dinlemelerinin istendiği aktarılan açıklamada, Ninova ile Enbar'a bağlı Akaşat bölgesinin kurtarılmasının ardından kurtuluş saatlerinin çok yakın olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca DEAŞ militanlarına teslim olma ve ölüm arasında tercih yapmaları için son uyarının yapıldığı kaydedildi.



Öte yandan, Yüzbaşı Hamid el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salahaddin'in kuzeyindeki Mekhul Dağları'nda DEAŞ'a yönelik hava saldırısında 4 militanın öldüğünü söyledi. Ubeydi, hedef alınan bölgenin gözetleme noktası olarak kullanıldığını, saldırının ardından DEAŞ'ın bölgedeki pek çok mevziyi boşalttığını ifade etti.



Irak ordusu, Haziran 2014'te DEAŞ'ın kontrolüne geçen Musul'u yaklaşık 9 ay süren askeri operasyonların ardından 10 Temmuz'da tamamen geri almıştı.