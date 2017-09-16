Irak'tan DEAŞ hamlesi

Irak Savunma Bakanlığı, Enbar ilinin batı bölgesinin, terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması için askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Korgeneral Abdulemir Yarullah, Irak ordusu, Haşdi Şabi güçleri ve Sınır Muhafızları'ndan oluşan askeri gücün, Ukkaşet bölgesinin terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması ve ülkenin kuzey sınırında güvenliğin yeniden sağlanması amacıyla bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattıklarını açıkladı.



Operasyonun Suriye, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün sınırı olan, çöl bölgelerindeki DEAŞ milislerine karşı yürütülen savaşın son aşaması olduğu belirtildi.



Öte yandan, Irak Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Medya Ağı, hava kuvvetlerinin Enbar halkının yönlendirilmesini sağlamak amacıyla binlerce bildiri attığını kaydetti.