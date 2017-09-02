Irak'taki Telafer operasyonu

Irak'ta Türkmenlerin yaşadığı Musul'a bağlı Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonunda 115 askerin öldüğü, 679 kişinin yaralandığı belirtildi.

Telafer Operasyonları Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, "20 Ağustos'ta başlayan operasyonlarda (Telafer) güvenlik güçlerinden 115 kişi hayatını kaybetti ve 679 kişi yaralandı." dedi.



Ölü ve yaralı sayısının Telafer operasyonu sırasında "çetin çatışmaların" yaşandığının göstergesi olduğunu ifade eden Yarullah, öldürülen DEAŞ'lı terörist sayısının ise 2 bini bulduğunu söyledi.



Maliki'ye yalanlama



Korgeneral Yarullah, Telafer operasyonlarında DEAŞ militanlarıyla "çatışma yaşanmadan ilçeyi terk etmeleri yönünde anlaşma" yapıldığı iddialarını da yalanlayarak, "Hiçbir terörist bize teslim olmadı ve teröristlerle hiçbir anlaşma yapılmadı." ifadelerini kullandı.



Irak güçlerinin Kerkük'e bağlı Havice ilçesini DEAŞ'tan geri alma operasyonuna hazırlandığına işaret eden Yarullah, "Havice, Tikrit'e bağlı Şirgat ve Enbar'ın batısındaki düşmanı (DEAŞ) öldürmeye gideceğiz." şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki, bir açıklamasında, "Herkes biliyor ki Telafer çatışma değil, anlaşma sonucu kurtarıldı." demişti. Maliki'nin söz konusu açıklamaları, Irak resmi makamları ve halk nezdinde büyük tepki çekmiş ve tartışmalara neden olmuştu.