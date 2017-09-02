Irak'taki şiddet olayları

Irak'ın Salahaddin iline bağlı Samarra kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından bir elektrik santraline düzenlenen saldırıda 15 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

DEAŞ militanlarının Samarra kentinde bir elektrik santraline düzenlediği saldırı sonucu 7 personel hayatını kaybetti. Irak güvenlik güçleri, 8 intihar eylemcisini öldürdü. Olayda her iki taraftan 11 kişi de yaralandı.



Terör örgütü DEAŞ'ın son günlerde Salahaddin'in kuzey bölgelerine yönelik saldırılarını artırdığı belirtiliyor.