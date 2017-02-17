Irak'ta üst düzey DEAŞ militanı öldürüldü

Irak Enbar'da uluslararası koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısında terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey isimlerinden birinin öldürüldüğü bildirildi.

Irak'ın Enbar vilayetinde uluslararası koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısında terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey isimlerinden birinin öldürüldüğü bildirildi.



Irak ordusunda görevli Albay Velid ed-Duleymi yaptığı açıklamada, koalisyon uçaklarının Enbar'a bağlı El-Kaim ilçesinde DEAŞ'a ait bir aracı hedef aldığını söyledi.



Duleymi, saldırı sonucu DEAŞ'ın sözde lider kadrosundan Muhammed Gassa Abdülaziz el-Hayyani'nin de aralarında bulunduğu araçtaki militanların öldüğünü belirtti.



El-Kaim ilçesi 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.