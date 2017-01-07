Irak'ta terör saldırıları: 6 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat ve Diyala'da düzenlenen saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Diyala polis merkezinde görevli Nihad Delvi yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ militanlarının, kentteki İmam Veys bölgesi yakınlarındaki Haşdi Şabi güçlerinin bulunduğu kontrol noktasına saldırı düzenlediğini belirtti. Delvi saldırıda, Haşdi Şabi güçlerinden 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını söyledi.



Bağdat polis merkezinde görevli Üsteğmen Nisan el-Mansuri de kentin kuzeyindeki el-Muşahide bölgesinde yola döşenen patlayıcının aşiret güçlerine ait bir devriye aracının geçişi sırasında infilak ettiğini bildirdi.



Mansuri, patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 2 kişinin hastaneye sevk edildiğini belirtti.



Bir başka bombalı saldırının da Bağdat'ın güneyindeki Yusufiye nahiyesine bağlı El-Kargul bölgesinde bir çarşının yakınlarında gerçekleştiğini aktaran Mansuri, saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 sivilin yaralandığını aktardı.



Bağdat'taki saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.