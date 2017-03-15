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15 Mart 2017 20:30 | Son Güncelleme: 15 Mart 2017 20:32

Irak'ta bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü, 42 yaralı

Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tikrit kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı sonucu 8 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

Irak'ta bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü, 42 yaralı

Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tikrit kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı sonucu 8 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tikrit'in kent merkezindeki Etibba Caddesi'nde bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.

Etiketler: Irakbombalı araçla saldırı


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