Irak'ta bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü, 42 yaralı
Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tikrit kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı sonucu 8 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.
Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tikrit kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı sonucu 8 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tikrit'in kent merkezindeki Etibba Caddesi'nde bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi.
Saldırı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.