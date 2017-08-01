Irak'ta petrol ihracatı düştü

Irak'ta temmuz ayında günlük petrol ihracatının 3 milyon 230 bin varile düştüğü bildirildi.

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, yaptığı yazılı açıklamada, haziran ayında günlük 3 milyon 273 bin olan ihracatın temmuz ayında 3 milyon 230 bine düştüğünü belirtti.



Devlete ait Irak Petrol Pazarlama Şirketi'nin (SOMO) ilk istatistik verilerine göre geçen ay 100 milyon 144 bin varil ihraç edildiğini kaydeden Cihad, ihracattan 4 milyar 386 milyon dolar gelir elde edildiğini aktardı.



Buradaki tüm verilerin ülkenin orta ve güney kesimlerindeki rezervlerden elde edildiğini belirten Cihad, Kerkük rezervlerinden Türkiye'deki Ceyhan (Yumurtalık) Deniz Terminali'ne ulaşan ham petrol ihracat miktarının kaydedilmediğini ifade etti.



Cihad, Irak'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) en büyük ikinci üreticisi durumunda olduğuna dikkati çekti.