Irak'ta Musullu sığınmacılar gıdadan zehirlendi

İlk belirlemelere göre, çadır kampta verilen iftarın ardından rahatsızlanan 800 sığınmacıdan 2'si yaşamını yitirdi.

Irak'ta ilk belirmelere göre çadır kampta verilen iftarın ardından rahatsızlanan 800 Musullu sığınmacıdan 2'si öldü.



Hazır ve Hasan Şam Çadır Kamp Sorumlusu Rizgar Ubeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musullu sivillerin kaldığı U2 kampındaki iftarın ardından zehirlenen 800 sığınmacıdan 2'sinin yaşamını yitirdiğini söyledi.



Ubeyd, yedikleri gıdadan zehirlenen sığınmacıların çok sayıda ambulansla Erbil ve Duhok başta olmak üzere en yakın hastanelere sevk edildiğini kaydetti.



Musul kent merkezinden yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki U2 Çadır Kampı'nda yaklaşık 2 bin sığınmacının barındığı belirtiliyor.