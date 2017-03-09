Irak'ta düğün salonuna intihar saldırısı: 23 ölü, 20 yaralı

Irak'ın Salahaddin vilayetinde düğün salonuna düzenlenen intihar saldırısı sonucu 23 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Irak'ın Salahaddin vilayetinde düğün salonuna düzenlenen intihar saldırısı sonucu 23 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Salahaddin'e bağlı Beyci'nin batısındaki Ceziret'ül Haccac bölgesinde düğün salonuna intihar saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu 23 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.



Irak'ın başkenti Bağdat'ın yaklaşık 280 kilometre kuzeyinde yer alan ve ülkenin en büyük petrol rafinerisinin bulunduğu Beyci, 2015 yılında DEAŞ'tan geri alınmıştı.