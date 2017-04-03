Irak'ta DEAŞ'e yönelik operasyonlar sürüyor

Ülkenin kuzeyindeki Samarra kentinde düzenen hava saldırısında 40 DEAŞ üyesi öldürüldü.

Irak'ın kuzeyindeki Samarra'da Şii türbesine yönelik eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ mevzilerini hedef alan hava saldırısında 40 teröristin öldüğü bildirildi.



Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'ın Samarra'daki Şiilerin 10'uncu imamları olarak kabul ettikleri İmam Ali el-Hadi türbesi ziyaretçilerini hedef alan bir saldırı hazırlığı içinde olduğu ifade edildi.



Güvenlik güçlerinin saldırı hazırlıklarının yapıldığı tespit edilen örgüte ait bir kamp ile bir evi gözlem altına aldığı belirtilen açıklamada, söz konusu saldırı için 12 intihar eylemcisi ile bomba yüklü 4 aracın tahsis edildiğini aktardı.



Açıklamada, "Irak güvenlik güçlerinin söz konusu iki mevziyi hedef aldığı hava operasyonunda, kampta 25, evde ise 10'u intihar eylemcisi 15 kişi öldü" denildi.



Savunma Bakanlığı, söz konusu saldırıda, "Ebu Dücane" takma adıyla bilinen Selahaddin ili sorumlusu ile "Ebu Abdurrahman" takma adlı türbeye yönelik saldırının sorumlusunun da öldüğü kaydedildi.



Samarra'daki İmam Ali el-Hadi türbesinin, olası saldırılara karşı ordu birlikleri tarafından yoğun güvenlik önlemleriyle korunduğu belirtiliyor.