Irak'ta acı bilanço

Irak'taki terör eylemleri ve şiddet olayları nedeniyle mayısta 354 sivilin hayatını kaybettiğini, 470 sivilin yaralandığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), Irak'taki terör eylemleri ve şiddet olayları nedeniyle mayısta 354 sivilin yaşamını yitirdiğini, 470 sivilin yaralandığını açıkladı.



UNAMI'nin hazırladığı mayıs ayı raporunda, ülkenin kuzeyindeki Musul kentinin sivil ölümleri konusunda ilk sırada olduğu, kentte 160 kişinin hayatını kaybettiği, 52 kişinin yaralandığı belirtildi.



Bağdat'ta 86 kişinin öldüğü, 226 kişinin yaralandığı, Basra'da 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 41 kişinin yaralandığı ifade edilen raporda, hayatını kaybeden 95 kişi ile yaralanan 151 kişinin hangi kentlerde olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.



Sivil kayıpları için üzüntü duyulduğu ifade edilen raporda, terör örgütü DEAŞ'ın yaptığı katliamların, Iraklıların ülkelerini teröristlerden temizleme çabalarını baltalayamayacağı vurgulandı.



UNAMI'nin nisan ayı raporunda, 317 sivilin yaşamını yitirdiği, 403 sivilin yaralandığı aktarılmıştı.