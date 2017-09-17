Irak'ta ABD askeri üssüne saldırı

Irak'ta Erbil'in Mahmur ilçesindeki ABD askeri üssüne terör örgütü DEAŞ'ın intihar saldırısı düzenlediği bildirildi.

Musul Ortak Operasyonlar Komutanlığında görevli Yüzbaşı Suphan Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada terör örgütü DEAŞ mensubu 3 intihar eylemcisinin ABD askeri üssünün önünde intihar saldırısı girişiminde bulunduğunu belirtti.



Suphan, üssü koruyan askerlerin karşılık vermesi üzerine militanlardan birinin üzerindeki bombayı patlattığını, diğer militanların ise askerlerce etkisiz hale getirildiğini kaydetti.



ABD'li askerlerin kayıplarına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.



Mahmur'daki ABD üssü, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında 2016 yılında kurulmuştu.