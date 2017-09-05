Irak'ta 61 DEAŞ militanı öldürüldü

Irak'ın farklı bölgelerindeki operasyonlarda 61 DEAŞ militanı öldürüldü.

Irak'ın farklı bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 61 DEAŞ militanı öldürüldü.



Irak Savunma Bakanlığı ve devlet televizyonu orduya bağlı 15'inci Piyade Tümeninin, Türkmenlerin Telafer'e bağlı El-Ayyadiyye kasabasının kuzeybatı ve doğusunda yaptığı operasyonlarda 55 militanın öldürüldüğünü duyuruldu.



Peşmerge güçlerinde görev yapan Yüzbaşı Kamran Mahmud da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneybatısındaki Havice ilçesine bağlı Er-Riyad kasabasında DEAŞ'a ait 5 araçlık bir konvoya düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 militanın öldüğünü söyledi.



Öte yandan başkent Bağdat'ta, Ed-Devanim bölgesinde bir semt pazarını hedef alan bombalı saldırıda 2 sivil öldü, 5'i yaralandı. El-Meamil bölgesinde ise bir kadın kimliği belirsiz silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.