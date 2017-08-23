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23 Ağustos 2017 22:13 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2017 22:15

Irak'ta 5,3 büyüklüğünde deprem

Irak'ın kuzeyinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Irak'ta 5,3 büyüklüğünde deprem

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Süleymaniye'ye bağlı Ranya ilçesi kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü Ranya olan 5,3 büyüklüğündeki deprem Türkiye saati ile 16.45'te meydana geldi.

Açıklamada, depremde ölen ya da yaralanan olmadığı, sadece ilçedeki bazı ev ve dükkânların hasar gördüğü belirtildi.

Depremin Kvereş Dağı, Şaklava ve Erbil'in kuzeydoğusundaki bölgelerde de hissedildiği kaydedildi.

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