Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait silah mevzisi ile 2 korugan imha edildi, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, 10.46 - 11.32 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla harekat düzenlendiği belirtildi.



Terör örgütü PKK mensuplarına ait bir silah mevzisi ile 2 koruganın imha edildiği harekatta ilk belirlemelere göre 3 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.



6 TERÖRİST TOPÇU ATEŞİYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Terör örgütü mensuplarının 22 Mart'ta Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Gerkitepe üs bölgesine düzenlediği, iki askerin şehit olduğu silahlı saldırının ardından ateş açılan bölgenin topçu ateşiyle dövüldüğü aktarılan bilgilendirmede, 6 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği vurgulandı.