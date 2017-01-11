Son Dakika!
11 Ocak 2017 10:53 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2017 11:15

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Zap, Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen harekatta, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 14 hedef imha edildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta, PKK'lı teröristlerce kullanılan 14 hedefin imha edildiği bildirildi.

IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Zap, Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine dün 18.00-20.34 saatlerinde hava harekatı düzenlendi.

Bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı belirlenen 14 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği harekatın ardından Türk savaş uçakları emniyetle üstlerine döndü.

Etiketler: pkkkuzey ırakhakurktskhava harekatızapgara


0Yorum Yap