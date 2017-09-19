Irak'ın kuzeyinde üç terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen üç terörist etkisiz hale getirildi.
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Ayrıntılar geliyor...
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