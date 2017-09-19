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19 Eylül 2017 19:07 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2017 19:10

Irak'ın kuzeyinde üç terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen üç terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde üç terörist etkisiz hale getirildi

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