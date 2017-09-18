TSK: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatıyla dört terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatıyla dört terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde eylem hazırlığındaki teröristler tespit edildi.



Bunun üzerine düzenlenen hava harekatıyla dört terörist etkisiz hale getirildi.