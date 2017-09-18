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18 Eylül 2017 19:34 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2017 19:50

TSK: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatıyla dört terörist etkisiz hale getirildi.

TSK: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatıyla dört terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde eylem hazırlığındaki teröristler tespit edildi.

Bunun üzerine düzenlenen hava harekatıyla dört terörist etkisiz hale getirildi.

Etiketler: kuzey ıraktsk


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