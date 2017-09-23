Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'den geçti

TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.



Irak ve Suriye tezkeresi, Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına gönderilmişti. Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını öngören tezkere, Genel Kurul'daki oturumda oylandı.



Irak - Suriye tezkeresi TBMM'den geçti.