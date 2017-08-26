Irak ordusu Telafer'in tamamını geri aldı

Terör örgütü DEAŞ'a karşı Telafer'de başlatılan operasyon kapsamında bugün kentin tamamı terör örgütünden geri alındı. Telafer Kalesi'ne Irak bayrağı asıldı.

Irak güçlerinin Musul'a bağlı Telafer ilçesini terör örgütünden kurtarma operasyonu kapsamında kenti örgütten geri aldığı ve kaleye Irak bayrağı asıldığı bildirildi.



Telafer Operasyonları Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah, Telafer Kalesi'ne Irak bayrağı asıldığını aktardı.



Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 20 Ağustos Pazar günü, Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonunu başlattıklarını açıklamıştı.



Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer ilçesinin yüzde 70'inin DEAŞ'tan geri alındığını bu sabah açıklamıştı. Aradan geçen bir kaç saat sonra kentin tamanının alındığı bilgisi geldi.



Caferi, "Güvenlik güçlerimiz, Telafer operasyonunda hızlı ilerleme kaydediyor." diyen Caferi, "Telafer'in yüzde 70'i kurtarıldı. Tamamen kurtarılmasını da yakında duyuracağız." şeklinde konuşmuştu.



Irak topraklarının terörden kurtarılmasının uyuyan hücrelerin bittiği anlamına gelmediğini dile getiren Caferi, Fransa'ya "koalisyon güçleri içerisinde Irak'a karşı destek konusunda sözünü tuttuğu için" teşekkür etti.



Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, "Irak'ta DEAŞ'a karşı savaş henüz bitmedi. Bu ülkeye terörle mücadelesinde destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.



Suriye Devlet Başkanı Başşar Esed'in geleceğiyle ilgili soruya, "Suriye'de Esed'in gitmesi ön koşulumuz değil. Suriye'de elbetteki geçiş dönemi olacak, anayasa yazılacak ve seçimler yapılacak." ifadelerini kullandı.



Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de "Telafer'in kurtarılmasına yoğunlaşılmış. Tüm çaba bu yönde. Irak güçlerinin, koalisyon güçlerinin desteğiyle olan başarısını takdir ediyoruz" dedi.