Irak parlamentosu, Kerkük vilayet meclisini lağvedecek

Irak parlamentosunun, Kerkük vilayet meclisini lağvetmeyi görüşeceği bildirildi.

Irak parlamentosunun, Kerkük vilayet meclisini lağvetmeyi görüşeceği bildirildi.



AA muhabirine konuşan Türkmen Milletvekili Casım Muhammed Cafer, "Anayasaya bağlı kalmadığı için Kerkük vilayet meclisinin lağvedilmesi için 124 imza topladık." dedi.



Cafer, parlamentonun pazartesi günkü oturumunda konunun ele alınacağını ifade etti.



Irak meclisi, 14 Eylül'de Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'i görevden almıştı.