Irak güçleri DEAŞ'ın son kalesine girdi

Irak güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki son kalesi olan Suriye sınırındaki Enbar'a bağlı Kaim ilçesine girdiği bildirildi.

Irak güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki son kalesi durumundaki Suriye sınırında bulunan Enbar'a bağlı Kaim ilçesine girdiği bildirildi.



Irak'ta DEAŞ'a karşı yürütülen askeri operasyonlardan sorumlu Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Ordu, terörle mücadele güçleri, Haşdi Şabi ve Haşdi Aşairi (yerel aşiret güçleri) Kaim'e 3 koldan girmeye başladı." ifadesini kullandı.

Kaim Sınır Kapısı geri alındı



Öte yandan güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak ile Suriye arasındaki Kaim Sınır Kapısı da DEAŞ'tan geri alındı.



Irak güçleri, 28 Ekim'de ülkenin batısındaki Enbar'a bağlı Kaim'i kurtarma operasyonuna başlamıştı.



Başbakan Haydar el-İbadi de salı günü düzenlediği basın toplantısında, "Kaim'in kurtarıldığı müjdesini yakında vereceklerini" söylemişti.



