Irak güçleri 28 bin DEAŞ militanını öldürdü

Irak'ta 2014'ten bu yana 28 bin DEAŞ militanının öldürüldüğü bildirildi.

Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Hakim Zamili, mecliste yaptığı basın toplantısında, "Güvenlik güçlerimiz, 2014'ten bu yana yaklaşık 28 bin DEAŞ'lıyı öldürdü." dedi.



Zamili, Musul'dan sonra Telafer ve Kerkük'e bağlı Havice'nin de kurtarılması gerektiğine dikkati çekerek, Irak-Suriye sınırında kontrolün sağlanması gerektiğini dile getirdi.



Başbakan Haydar el-İbadi, Haziran 2014'ten itibaren DEAŞ'ın kontrolünde olan Musul'un tamamen kurtarıldığını 10 Temmuz'da resmen ilan etmişti.







Irak ordusu, Peşmerge ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle 17 Ekim 2016'da Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması kapsamında doğu yakasına operasyon başlatmıştı. Doğu yakasının yaklaşık 100 gün süren operasyonların neticesinde 24 Ocak'ta tamamen DEAŞ'tan geri alınmasının ardından 19 Şubat'ta da Musul'un batı yakasının kurtarılması için üç cepheden operasyon başlatıldığı belirtilmişti.