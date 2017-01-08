"Irak gereğini yapmazsa Türkiye yapacaktır"

Başbakan Binali Yıldırım, Irak'taki iki günlük temasları ardından özel uçak "ANA" ile Ankara'ya geldi.

Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'nda basın açıklamasında bulundu.

Başbakan Yıldırım, "Sincar bölgesinde PKK'nın konuşlanması, Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Bu meseleyi de enine boyuna konuştuk. Ya Irak ve Peşmerge güçleri buradan PKK'lıları çıkaracak ya da Türkiye olmazsa gereğini yapacak. Bu konudaki düşüncemiz, duruşumuz nettir, bunu da bu ziyaret esnasında ifade ettik." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ile diğer yetkililer karşıladı.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Türkiye-Irak Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Galip Ensarioğlu ve AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu da Yıldırım ile Ankara'ya geldi.