Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi Türkiye'ye geldi

Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi Türkiye'ye geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Iraklı mevkidaşı Ganimi ile Genelkurmay Karargahı'nda görüşüyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi ile bir araya geldi.



Bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere bu sabah Ankara'ya gelen Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi, Genelkurmay Karargahı'nda Orgeneral Akar tarafından askeri törenle karşılandı.



Ganimi, iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı. Törenin ardından Akar ile Ganimi, görüşmeye geçti.