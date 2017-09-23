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23 Eylül 2017 11:05 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2017 12:33

Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi Türkiye'ye geldi

Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi Türkiye'ye geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Iraklı mevkidaşı Ganimi ile Genelkurmay Karargahı'nda görüşüyor.

Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi Türkiye'ye geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi ile bir araya geldi.

Bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere bu sabah Ankara'ya gelen Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi, Genelkurmay Karargahı'nda Orgeneral Akar tarafından askeri törenle karşılandı.

Ganimi, iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı. Törenin ardından Akar ile Ganimi, görüşmeye geçti.

Etiketler: hulusi akarırak genelkurmay başkanı


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