Irak da DEAŞ için atağa geçti

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Musul'un batı yakasını DEAŞ'tan kurtarmaya yönelik operasyonun başladığını açıkladı.

Irak'ın Musul kentinin batı yakasını terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmaya yönelik operasyonun başladığı bildirildi.



Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan ve Başkomutan Haydar el-İbadi, Musul'un Eymen (batı) yakasının kurtarılmasına yönelik askeri operasyon için düğmeye bastı." ifadesine yer verildi.



Başbakan İbadi, Musul'da "önceliklerinin toprak değil insanların kurtarılması" olduğunu kaydetti.



-BATI YAKASI 3 YÖNDEN KUŞATILDI



Askeri kaynaklar, doğu yakasında kontrolün tamamen sağlanmasının ardından batı bölgelerini geri almak için icra edilen operasyona 3 cepheden başlandığını, Irak ordusunun kuzeyden, federal polis güçlerinin güneyden, İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin ise batıdan destek verdiğini aktardı.



Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 17 Ekim 2016'da başlatılan Musul operasyonunda 24 Ocak itibarıyla kentin doğu bölgesinin tamamının DEAŞ'tan kurtarıldığını açıklamıştı.



-SİVİLLER OPERASYONU ZORLAŞTIRABİLİR



Askeri ve idari yetkililer kentin batısına yapılacak operasyonun, "dar sokaklar ve bölgede yaşayan yaklaşık 750 bin sivil" göz önüne alındığında daha çetin geçeceğini öngörüyor.



