Irak Cumhurbaşkanından sükunet çağrısı

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, başkent Bağdat'ta gösteri düzenleyen, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarını sükunete çağırdı.

Masum yaptığı açıklamada, "Halkımızı sakin olmaya, kanunlara uymaya, kendilerini kontrol etmeye, Yüksek Seçim Komiserliği görevlilerine ve mal varlıklarına zarar vermemeye çağırıyorum." dedi.



Demokratik ilkeler ve anayasal yaşam hakkının korunması, terörün yok edilmesi ve Iraklıların çıkarlarının kişisel bütün çıkarların üzerinde tutulması gerektiğini belirten Masum, "Cumhurbaşkanlığı yeni seçim kanununun ön taslağını hazırladı, parlamentodaki taraflarca konu tartışıldı. Meclisin konuyu incelemesinden sonra, en yakın sürede onaylamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



Irak'ta Sadr Hareketi lideri Sadr yanlıları dün, Yüksek Seçim Komiserliği üyelerinin değiştirilmesi talebiyle Tahrir Meydanı'nda toplanmıştı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölen ve yaralananlar olmuştu.



Irak Yüksek Seçim Komiserliği Başkanı Serbest Mustafa, Sadr Hareketi yanlılarını, seçim sonuçlarıyla ilgili itirazlarını yargı yolunu kullanarak çözmeye çağırmıştı.



Seçim Komiserliği, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.



Irak'ta yerel seçimlerin 16 Eylül'de, genel seçimlerin ise Nisan 2018'de yapılması öngörülüyor.