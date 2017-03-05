İpsala Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu

Yurtdışına çıkış yapacak tırlar, sınır kapısında yaklaşık 3 kilometre kuyruk oluşturdu.

Erken saatlerden itibaren yurtdışına çıkmak için İpsala Sınır Kapısı'na gelen tırlar, alımlardaki yavaşlık nedeniyle öğle saatlerinde yoğunluk oluşturmaya başladı.



Yüklerini belirtilen adreslere teslim etmek için yurtdışı çıkış işlemi yaptırmak isteyen yaklaşık 120 tır şoförü, İpsala Sınır Kapısı önündeki bekleyişini sürdürüyor.



Yetkililer, tırların İpsala'daki işlemlerinin kısa sürede tamamlandığını, kuyruğun sebebinin Yunanistan tarafında alımların yavaşlamasından kaynaklandığını belirtti.