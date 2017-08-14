Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın çıktı

Gaziantep 1. Organize Sanayi Böglesi'ndeki (OSB) iplik fabrikasında çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Gaziantep 1. Organize Sanayi Böglesi'ndeki (OSB) iplik fabrikasında çıkan yangında 2 kişi yaralandı.



1. OSB'de faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.



İşçilerin ihbarıyla olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.



Dumandan etkilenen bir itfaiye eri ile bir işçi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.