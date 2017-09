iPhone X, ABD'li tüketicilere pahalı geldi

En yüksek teknolojiyle donatılan iPhone X'in fiyatı ABD'li tüketiciler tarafından yüksek bulundu.

ABD'li teknoloji devi Apple'ın salı günü tanıttığı en üst akıllı telefon modeli olan iPhone X, yüksek teknolojik özelliklerine rağmen ABD'li tüketicilere pahalı geldi.



Haziran 2007'de piyasaya sunulan ilk iPhone modelinin üzerinden 10 yıl geçmesinin ardından, Apple, iPhone X'i iPhone 10 olarak adlandırdı. 2014'ten beri ilk defa telefon modellerinde yeni bir dizayn tercih eden Apple, ayrıca, iPhone X'u en yüksek teknolojiyle donattı.



Ön yüzeyin neredeyse tamamını kaplayan ve "kenardan kenara" (edge-to-edge) 5,8 inch (14,7 cm) OLED ekrana sahip olan, güvenlik için "yüz tanıma" (Face ID) ve "kablosuz şarj etme" teknolojilerini barındıran iPhone X'un fiyatı ise yüksek bulundu.



Gelmiş geçmiş en pahalı iPhone olma özelliğini taşıyan cihazın ABD'de 3 Kasım'da 999 dolardan (3,430 TL) satışa sunulacağı bildirilirken, ABD'li tüketiciler iPhone X'un fiyatının yüksek olduğunu belirtti.



New York'ta yaşayan ve bir otelde yardımcı müdür olan Alex Ortega (38), AA muhabirine yaptığı açıklamada, iPhone X'u pahalı bulduğunu ifade ederek, "Bu fiyat karşısında içinde bir hayli iyi özellikler olması gerekir. Doğruyu söylemek gerekirse bu fiyat New York'ta yaşayan biri için enkaz anlamına geliyor." dedi.



"EĞER TELEFONUMU KIRARSAM, BU BİN DOLAR DEMEK"



Vergi danışmanı Naveen Chow (32) ise kablosuz şarj etme ve Face ID gibi teknoloji özelliklerinin heyecan vericiği olduğunu vurgulayarak, "Telefonun fiyatı milyoner insanların seviyesinde. Eğer telefonumu kırarsam, bu bin dolar demek." şeklinde konuştu.



Chow, şu anda sahip olduğu iPhone 6 modelinden memnun olduğunu ve kullanmaya devam edeceğini dile getirdi.



Avusturya'dan New York'a turist olarak gelen Steven (22) ise iPhone X'u "çağın ötesinde" olarak tanımlarken, yüksek fiyatın Avrupalı tüketiciler için olumsuz olduğuna dikkati çekti.



ABD'de 999 dolardan satışa sunulacak iPhone X'in Avrupa'da daha yüksek bir fiyattan piyasaya verileceğine işaret eden Steven, "Avrupa'da bu telefon çok daha pahalı olacaktır. ABD ile Avrupa arasındaki fiyatları eşitlemeliler veya yakınlaştırmalılar. Böylece, daha çok insanın iPhone X'e gücü yetebilir." şeklinde konuştu.



New York'ta stajyer avukat olan Marie Richter (21) ise iPhone X'da kaldırılan ön tuşun avantaj yarattığını çünkü söz konusu tuşun çabuk bozulma eğiliminde olduğunu hatırlattı.



Öte yandan, iPhone X'in özelliklerini diğer markaların akıllı telefonlarıyla karşılaştıran Richter, sözlerine şöyle devam etti:



"Eğer kenardan kenara ekran isteseydim gidip Samsung alırdım. Apple, her zaman farklı olmaya çalışıyor, ama sanırım bu sefer olamadı. Samsung yaptığı işlerde daha yenilikçi olmaya çalışıyor. Belki de Apple, Samsung'u taklit etmeye başladı. Yine de yüksek fiyat beni çok şaşırttı. iPhone X'i satın alacağımı düşünmüyorum."



"YÜKSEK FİYAT İKİ JENERASYON SONUCU"



Utah'daki teknoloji araştırma ve danışmanlık şirketi Jackdaw Research'ün Araştırma Analisti Jan Dawson da iPhone X hakkında değerlendirmelerde bulundu.



iPhone X'un, geçen yıl eylül ayında piyasaya sunulan iPhone 7 ve 7 Plus'tan iki jenerasyon ileride olduğuna dikkati çeken Dawson, 999 dolarlık fiyat etiketinin bundan kaynaklandığını ifade etti.



Dawson, iPhone X'in fiyatının geçen ay piyasaya sürülen Samsung Note 8'in 70 dolar (240 TL) üstünde olduğunu kaydederek, iki telefonun aynı klasmanda olduğunu dile getirdi.



"FACE ID DAHA FAZLA GÜVENLİK ANLAMINA GELİYOR"



iPhone X'in Face ID teknolojisi sayesinde kullanıcının yüzünü kızılötesi ışınlarla üç boyutlu taradığı bilgisini paylaşan Dawson, söz konusu teknolojinin diğer tüm telefonlara göre kullanıcı için daha fazla güvenlik anlamına geldiğinin altını çizdi.



Salı günkü iPhone X tanıtımının ardından üç gün üst üste Apple hisseleri New York borsasında kayıplar yaşarken, Dawson bunu iPhone X'un sürpriz yaratmamasına bağladı.



Dawson, iPhone X'un özelliklerinin beklentiler paralelinde geldiğini kaydederek, "Apple'ın tanıtımı insanların beklentileriyle aynı doğrultudaydı. Büyük bir sürpriz olmadı. İnsanlar aşağı yukarı bunu bekliyordu. Böyle bir telefonun geleceğini biliyorduk." diyerek sözlerini tamamladı.