'iPhone X' almak için 15 saat beklediler

ABD'li teknoloji devi Apple'ın son akıllı telefon modeli iPhone X'i almak için Kaliforniya eyaletine bağlı Palo Alto kentindeki mağazanın önünde saatlerce bekleyen müşterilere kapıyı Apple'ın CEO'su Tim Cook açtı.

Palo Alto kentindeki mağazanın önünde iPhone X almak için gecenin soğuna aldırmadan saatlerce sırada bekleyenler, kapının şirketin Üst Yöneticisi Cook tarafından açılmasının ardından içeri alındı.



Müşteriler, Apple müşteri temsilcileri ve satış elemanları tarafından alkışlarla karşılandı.



Şirketin ilk iPhone modelinin üzerinden 10 yıl geçmesinin ardından piyasaya sunulan iPhone X'e müşteri talebi yoğun oldu.



Telefonu almak için iki gün öncesinden sıraya girdiğini belirten David Casarez, Tim Cook ile tokalaştı. Cook daha sonra ürünü satın aldı.



Yaklaşık 15 saat sırada bekledikten sonra telefonunu alan Thuc Anh, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi. Anh, ''Gece çok soğuktu ama sanırım beklemeye değdi.'' dedi.



Cristy Tran da uzun süre bekledikten sonra telefonunu aldığını belirterek, bunun heyecan verici olduğunu kaydetti.



iPhone X'in 64 GB'lık modeli 999 dolardan (3 bin 867 Türk lirası), 256 GB'lık modeli de bin 150 dolardan (4 bin 451 Türk lirası) satışa sunuldu.