iPhone 8'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

iPhone 8'in parmak izi sensörünü ve büyüyen ekranını gösteren yeni görüntüler, internette ortaya çıktı.

Her geçen hafta Apple'ın iPhone 8'iyle ilgili yeni görüntülerle ve sürpriz detaylarla karşılaşıyoruz. Bu sızıntılardaki küçük bir sorun ise Touch ID parmak izi sensörünün konumu konusunda kararsız olmaları.



Firmanın sensörü camın arkasına gizleyebileceğine dair birçok bilgi gelse de, bunun yerine sensörün arka tarafa taşındığını görmemiz daha muhtemel.



iPhoneros sitesinde yayınlanan fotoğraflara göre; yeni sızan görüntüler, iPhone 8'i olduğu gibi gösteriyor. Soldaki fotoğrafta görebileceğiniz üzere ekranın kenarları, çok ince değil. Ancak telefon önceki iPhone'lardan çok farklı görünüyor ve ön yüzün büyük bölümü ekranla kaplı.



10. yıla özel tasarlanan iPhone 8’in, iPhone 7 ile 7 Plus arasında bir boyuta sahip olması bekleniyor.



Arka yüzde ise çıkıntılı bir çift kamera, mikrofon yuvası ve küçük bir flaş modülü var. Apple logosunun altında ise Touch ID parmak izi sensörü bulunuyor.



Bu kareler gerçek olabileceği gibi, birer taklit de olabilir. Yeni telefonlarını yılsonuna doğru tanıtan Apple, özel tasarım yeni iPhone’u 1000 doların üzerinde satış etiketiyle alıcılarına sunabilir.