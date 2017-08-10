Ioan Hora, Akhisar Belediyespor’da

Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, geçtiğimiz sezon Atiker Konyaspor forması giyen Adrian Ioan Hora’yı (solda) kadrosuna kattı. İmza törenine kulüp basın sözcüsü İbrahim Evren Acar (sağda) katıldı.

Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, geçtiğimiz sezon Atiker Konyaspor forması giyen Adrian Ioan Hora'yı kadrosuna kattı.



Kulüp binasında gerçekleştirilen törende, Ioan Hora ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



Futbola Romanya 2. Ligi takımlarından UTA Arad kulübünde başlayan 28 yaşındaki oyuncu sırasıyla Gloria Bistrita, CFR Cluj, Targu Mureş, Pandurii Targu Jiu formalarını giydi.



İlk yurt dışı deneyimini Atiker Konyaspor ile gerçekleştiren Rumen futbolcu geçtiğimiz sezon 14 lig maçında 1 kez golle tanıştı.