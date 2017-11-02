İnternetten sipariş verdiği ürünün kullanılmışı geldi

Kahramanmaraş'ta bir kadının internet üzerinden satın aldığı yatak örtüsü takımının yerine kullanılmış çarşaf ve yorgan kılıfı gönderildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kadının internet üzerinden satın aldığı yatak örtüsü takımının paketinden kullanılmış çarşaf ve yorgan kılıfı çıktı.



Ev hanımı Yağmur Şeker, internet üzerinden satış yapan bir alışveriş sitesinden yatak örtüsü siparişi verdi.



Kargo görevlisinin bir hafta sonra getirdiği paketi açan Şeker, sipariş verdiği ürünün yerine kullanılmış çarşaf ve yorgan kılıfı gönderildiğini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.



Şeker, yaptığı açıklamada, yaşadığı şokla olayın şaka zannettiğini ancak ürünle gelen faturayı incelediğinde her şeyin resmi olduğunu anladığını belirtti.



"İNSANLAR GÜVENİLİR OLAYAN İNTERNET SİTELERİNDEN ALIŞ VERİŞ YAPMASINLAR"



Alışveriş yaptığı firmayı telefonla aradığını ancak ulaşamadığını dile getiren Şeker, şunları kaydetti:



"Bana kullanılmış, yırtık, yağlı, kötü ve kokmuş bir çarşaf ile yorgan kılıfı göndermişler. Bu sipariş için 110 lira ödemiştik. Hakkımı helal etmiyorum. Bu tür dolandırıcılar son kez beni dolandırmış olsun istiyorum. Daha fazla insanın dolandırılmasını istemiyorum. İnsanlar güvenilir olmayan internet sitelerinden alışveriş yapmasınlar. Ürünün iadesi için girişimlerimizi başlattık. Tüketici hakem heyetine başvurumuzu yaptık. Ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler. Ayrıca savcılığa da suç duyurusunda bulunacağız. Bunun kimsenin yanına kar kalmasını istemiyoruz."